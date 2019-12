Sultan von Oman landete mit zwei (!) Boeings 747 am Brüsseler Flughafen

Der Sultan von Oman, Qaboos bin Said Al Said (79), ist in Belgien angekommen, um sich an der Uniklinik von Löwen (UZ Leuven) mehrere Wochen medizinisch behandeln zu lassen. Dies wurde vom Brüsseler Außenministerium bestätigt. Während seines Aufenthaltes mietet der Sultan ein ganzes Luxushotel am großen Markt der Universitätsstadt. Der Sultan überlässt nichts dem Zufall, denn er landete mit gleich zwei Boeing 747 am Brüsseler Flughafen.