Flandern hat seinen Klimaplan fertig

Auf der Grundlage dieser neuen Berechnungen konnten die Minister jedoch nun eine Entscheidung treffen. Sie wollen die CO2-Emissionen bis 2030 um mehr als 32,5% reduzieren.

Eine der markantesten Maßnahmen ist die Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit auf dem Brüsseler Autobahnring von 120 auf 100 km/h, betonte der flämische Minister von Brüssel, Benjamin Dalle an diesem Montagmorgen: „Das ist gut für den CO²-Ausstoß, aber auch für die Lebensqualität. Das sorgt insbesondere hinsichtlich des Feinstaubs für eine starke Reduktion. Doch auch für einen besseren Verkehrsfluss- und die Sicherheit ist das eine wichtige Maßnahme."

Das festgelegte Höchsttempo für den Brüsseler Ring gilt übrigens schon länger auf dem Antwerpener Ring.

Ferner setzt sich die flämische Regierung für die Anlage von 10.000 Hektar Wald bis 2030 ein.

Die flämische Umweltministerin Zuhal Demir (N-VA) kann nun also an der Klimakonferenz in Madrid teilnehmen. Mit Verspätung: Der flämische Klimaplan hätte bis Freitag vorliegen müssen. Er wird mit drei Tagen Verspätung nachgereicht.