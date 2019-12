Berühmt-berüchtigte Mietwucherer aus Löwen festgenommen

Am Montag hatten Polizei und Justiz umfassend zu einem Schlag gegen die Mietwucherer-Familie ausgeholt und es fanden Razzien an verschiedenen Adressen in Löwen, in Brüssel und in Hoeselt in Limburg statt. Dabei wurden die Privatwohnungen und die Geschäftsräume der Familie durchsucht. Vier Personen wurden verhaftet, drei Familienmitglieder und ein Handlanger des Unternehmens. Im Laufe des Tages wurden der Handlanger und die Mutter der Familie laufengelassen. Vater und Sohn wurden in Untersuchungshaft genommen.

Seit Jahren verstößt die Familie, die zahlreiche völlig heruntergekommene Häuser besitzt, gegen die Wohnvorschriften der flämischen Landesbehörden. Zudem steht der Verdacht im Raum, dass diese Familie Wuchermieten eintreibt, ihre Mieter erpresst und massiv illegalen Einwanderern Wohnungen vermietet, die ebenfalls extrem hohe Mieten zahlen müssen. Bei der Staatsanwaltschaft Löwen gilt die Familie inzwischen als eine kriminelle Vereinigung.