Die Opposition lässt am flämischen Klimaplan kein gutes Haar

Inzwischen wurde am Rande des Klimagipfels von Madrid bekannt, dass die Europäische Union ihre Klimaziele weiter hochfahren will. Bis 2050 soll Europa der erste klimaneutrale Kontinent werden. Der Plan der EU-Kommission soll dazu deutliche Einschnitte in den Sektoren Industrie, Transport, Energie und Landwirtschaft vorsehen. Doch Belgien hinkt in diesen Fragen weiter hinterher und verliert weiter Ränge im internationalen Vergleich.

Der „Climate Change Performance Index“ (CCPI) stellt jedes Jahr ein Ranking der Länder in Sachen Anstrengungen gegen die Klimaerwärmung zusammen. Dabei sinkt Belgien in diesem Jahr von Platz 31 (durchschnittliche Leistung) auf Platz 35 (schwache Leistung). Der CCPI ist eine Initiative von Germanwatch, dem NewClimate Institute und dem Climate Action Network und beobachtet die Klimaschutzmaßnahmen von 57 Ländern und Regionen, die für insgesamt 90 % des weltweiten Schadstoffausstoßes verantwortlich sind.

Dabei kommen 4 Kriterien bzw. 4 Fragen zum Tragen: Wie wird der Ausstoß von Treibhausgasen eingeschränkt? Wieviel wird in nachhaltige Energie investiert? Wie und in welcher Form wird der Energieverbrauch eingeschränkt? Wie sieht die geführte Klimapolitik aus?