Europäische Kommission will Europa festen Schrittes zur Klimaneutralität führen: Teilen Europaabgeordnete diesen Weg?

Der ostbelgische Europaabgeordnete Pascal Arimont (CSP-EVP) ist überzeugt: "Wir müssen vorausschauend planen und auf technische Innovation setzen. Es kann ein riesiger Vorteil sein, dass sich Europa als Vorreiter beim Klimaschutz versteht. Natürlich kann Europa das Problem nicht alleine lösen - die G20-Staaten alleine stehen zusammen für 80 Prozent der CO2-Emissionen. Darum will die Kommission sogenannte CO2-Grenztarife auf Importe erheben, die aus Ländern kommen, die klimaschädlich produzieren", heißt es in seiner Pressemitteilung zum Green Deal.

Andere Teile der Welt sollen uns nacheifern, um nach Europa importieren zu dürfen. "Andererseits müssen wir verhindern, dass Arbeitsplätze in andere Teile der Welt wie China oder Indien verlagert werden, die womöglich günstiger produzieren."

Mit dem Plan heute steht die Kommission aber erst in den Startlöchern. Es war nur der Startschuss. Noch müssen auch die Mitgliedstaaten dem Plan zustimmen. Im Frühjahr 2020 will die Kommission erste Teile des konkreten Gesetzgebungsprogramms vorstellen. "Es darf nicht bei den heutigen Ankündigungen bleiben, denn die Herausforderung ist zu groß, um Entscheidungen weiter nach hinten zu verschieben", so der Abgeordnete Arimont.

In der Zwischenzeit fordert auch das Climate Action Network, dass der Green Deal tatsächlich von den europäischen Ländern umgesetzt wird. An diesem Donnerstag, auf dem Gipfel in Brüssel, müssen die europäischen Staats- und Regierungschefs das Ziel unterstützen, bis 2050 klimaneutral zu werden. Das sei unerlässlich, sagte Wendel Trio vom Climate Action Network im VRT-Radio.

Über die Vision, also dass etwas getan werden müsse, darüber sei man sich hier einig, "nur der Weg ist unterschiedlich", fasste die Europaabgeordnete aus den Niederlanden, Esther de Lange, die Sitzung am Mittwoch im Europaparlament in Brüssel zusammen.

