Oosterweel in Antwerpen: Stand der Dinge - Schienenverkehr

Die „Oosterweel-Züge“ gehören zum Green Xpress Network von Lineas. Dieses europäische Bahncargo-Netzwerk besteht aus sogenannten „offenen Zügen“, die täglich und zu regelmäßigen Zeitpunkten wichtige logistische Hubs in Güterverkehr verbinden. Die Kunden können ihre Ladung, auch wenn es sich dabei nur um einen einzigen Container handelt, an einem passenden Logistikort aufgeben, um ihn zu einem anderen zum Netzwerk gehörenden Hub per Zug bringen zu lassen.

In Zukunft plant Lineas noch mehr solcher Verbindungen in ganz Europa, bzw. in Länder, die zum Green Xpress Network gehören. Dazu wurden erst kürzlich 12 zusätzliche Verbindungen geschaffen (siehe nebenstehenden Beitrag). Um ihren Anspruch zu unterstreichen, hat die belgische Güterbahn Lineas eine ihrer Lokomotiven, die Lok 186 252 (eine Traxx-Lok von Siemens) in ein neues Farbkleid gesteckt (Foto unten), dass für die Möglichkeit wirbt, per Bahn dem LKW-Stau entgehen zu können…

(Lesen Sie bitte unter dem Foto weiter)