Oosterweel in Antwerpen: Stand der Dinge - Straßenverkehr

Dass das Timing für die Oosterweel-Verbindung in Sachen Straßenverkehr bis 2025 nicht gehalten werden kann, ist wohl verständlich, denn dies ist eines der derzeit größten Verkehrsprojekte in Europa und es ist mit enormen und umfassenden Tunnelbohrungen verbunden. Eines soll jetzt aber gewährleistet sein: der Oosterweel-Tunnel unter der Schelde an sich soll bis 2025 fertig sein und an den bestehenden Ring angeschlossen werden können.

Die nördliche Anbindung in Richtung Breda bzw. niederländische Grenze soll 2027 fertig und nutzbar sein. Doch der südliche Abschnitt in Richtung Inland bzw. Hasselt in der Provinz Limburg und Lüttich bzw. deutsche Grenze soll erst im Zeitraum 2027 bis 2030 abgeschlossen werden können. Hier muss der Projektleiter, das Konsortium Lantis (ehemals BAM) noch Bauanträge und Umweltverträglichkeitsstudien in Auftrag geben und es müssen noch Bauunternehmen dazu gewonnen werden, so De Tijd in diesen Tagen.