Regierungsbildung: Zwei frischgebackene Parteivorsitzende sind die neuen Informatoren

Der bisherige Informator, der Vorsitzende der frankophonen Sozialisten Paul Magnette (PS), hatte versucht, eine sogenannte „Regenbogen-Mehrheit“ zusammenzustellen, in der die Sozialdemokraten, die Liberalen und die Grünen vertreten sein sollten. Die Möglichkeit, eine Mehrheit mit Liberalen, Sozialisten und der N-VA zu bilden, hat er nach Ansicht von Analysten und auch von Politikern aller Couleur niemals wirklich ernstgenommen.

Diese Piste wollen die beiden neuen Informatoren allerdings sehr wohl verfolgen und dazu haben sie 10 Tage lang die Zeit. Zuerst müssen Bouchez und Coens herausfinden, ob die N-VA überhaupt noch an einer Regierungsteilnahme auf belgischer Bundesebene interessiert ist. Dann müssen sie versuchen herauszufinden, wie die flämischen Liberalen Open VLD zu dieser Frage stehen. Diese zeigten sich in den vergangenen Tagen und Wochen tief zerstritten in der Frage: Mit oder ohne N-VA regieren?

Die flämischen Christdemokraten jedenfalls haben den Wunsch nach einer Mehrheit mit den Nationaldemokraten von Bart De Wever stets geäußert und auch deren neuer Vorsitzender Joachim Coens hatte dies mehrmals im Vorfeld seiner Wahl zum CD&V-Vorsitzenden geäußert.

Die beiden Informatoren haben ihre Arbeit am Mittwoch nach einer gemeinsamen Pressekonferenz in der Ersten Kammer im belgischen Bundesparlament (Foto oben) aufgenommen und gaben an, nicht bei Null geginnen zu wollen und zu müssen. Man wolle vielmehr die Berichte der vorherigen Regierungsinformatoren als Basis nutzen, darauf aufbauen und in einer ersten Phase Gespräche mit allen Parteien führen.