Der Brüsseler "Ommegang" ist UNESCO-Kulturerbe der Menschheit

Die UNESCO nimmt den „Ommegang“ in seine Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit auf, weil er eine lokale Identität nach außen trägt und weil er die sozialen Bindungen zwischen allen Brüsselern verstärkt. „Wir sind stolz auf diese Anerkennung", sagte Paul Le Grand, der Präsident der veranstaltenden Vereinigung Ommegang Brussels Events, dazu in einer Pressemitteilung am Mittwoch. Der „Ommegang“ positioniere Brüssel, die Hauptstadt-Region und ganz Belgien international als kulturelle Referenz, so Le Grand weiter.

