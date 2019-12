EU-Gipfel: Greenpeace-Aktion sorgt kurz für Chaos und führt zu Festnahmen

Die Brüsseler Polizei hat am Donnerstagmorgen am Sitz des Europäischen Rates 50 Personen bei einer Aktion der Umweltorganisation Greenpeace verhaftet. Die Aktion führte Greenpeace anlässlich des derzeit in Brüssel stattfindenden EU-Gipfels durch. Bei dem Gipfel wird unter anderem der am Mittwoch von der Europäischen Kommission vorgestellte Green Deal besprochen. Der Umweltorganisation gehen die neu gesetzten europäischen Klimaziele noch nicht weit genug.