Feuertaufe in Brüssel: Charles Michels erster EU-Gipfel

In einigen Ländern ist die Energieversorgung noch viel zu sehr von fossilen Brennstoffen abhängig und diese fürchten aus diesem Grunde eine für ihre Wirtschaft, für ihre Gesellschaft und für ihren Arbeitsmarkt schmerzhafte Übergangszeit. Charles Michel ist sich sicher, dass hier noch enormer Gesprächsbedarf vorliegt: „Ich bin mir dessen bewusst, dass es für einige Länder wichtig ist, Sicherheiten zu haben und dass es in Zukunft möglich sein muss, um eine Wahl zu haben, wie und wo investiert werden muss. Auch für den neuen EU-Ratspräsidenten ist es notwendig, dem „sozialen Impakt und dem Ausgangspunkt der verschiedenen Länder Rechnung zu tragen.“

Neben dem „Green Deal“ kommen bei diesem EU-Gipfel auch weitere brisante Themen zur Sprache, wie z.B. der neue Mehrjahres-Haushalt, der nach dem Brexit, bzw. nach dem Verlassen Großbritanniens aus dem Reigen der EU-Länder, auf jährlich rund 13 Mia. € verzichten muss. Charles Michel konnte als Neuling in seinem Amt übrigens gleich mehrere weitere Neulinge begrüßen, z.B. seine Nachfolgerin in Belgien, die Premierministerin der geschäftsführenden Bundesregierung, Sophie Wilmès, die neue finnische Regierungschefin Sanna Marin, die jüngste Premierministerin in der EU und auch die neue EU-Kommissionsvorsitzende Ursula von der Leyen aus Deutschland.