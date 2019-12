Flämische Städte fordern vom polnischen Botschafter in Brüssel ein Ende der LGBT-freien Zonen

Aus diesem Grunde, so Corneille, fordern Löwen, Gent und Brügge von polnischen Botschafter in Belgien, dass er etwas gegen die Vorgänge in seinem Land unternimmt. Die drei Städte, die dem polnischen Botschafter jetzt ein entsprechendes Schreiben zukommen lassen werden, hoffen, dass sich auch andere Städte in ganz Europa ihrer Initiative anschließen. Die drei flämischen Städte, die hier die Initiative ergreifen, sind übrigens Mitglied im europäischen Städtebund „Rainbow Cities Network“.

Die Löwener Schöffin für Chancengleichheit setzt in diese Initiative große Erwartungen: „Wir hoffen, dass auch viele andere europäische Städte darauf reagieren und dass der dadurch entstehende Druck in Polen für Diskussionen sorgen wird. Wir hoffen, dass diese Menschenrechtsverletzungen mit ihren LGBT-freien Zonen und mit ihren Stickern an den Cafés ein Ende finden.“