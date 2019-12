Klimagipfel in Madrid und EU-"Green Deal": Belgien verdoppelt Klimabeitrag, Flandern hält sich zurück

Im am Mittwoch von der EU-Kommission vorgestellten „Green Deal“ zum allgemeinen Klimaschutz ist vorgesehen, dass in Europa netto bis 2050 kein CO2 mehr in die Atmosphäre ausgestoßen werden soll, doch diese klimaneutralen Ambitionen stoßen nicht überall auf Gegenliebe.

Flanderns Landesministerin für Umwelt und Energie sagte dazu: „Ich werde mir das ansehen, ob es tragbar und finanzierbar ist.“ Demir sagte auch, dass sie zunächst an jenen Abmachungen arbeiten werde, die bereits beschlossen seien, „statt jetzt schon über neue Ziele zu sprechen.“

EU-Klimakommissar Frans Timmermans machte sich am Mittwoch am Rande der Vorstellung des „Green Deals“ in Brüssel über Flanderns Umweltministerin Demir lustig: „Gestern habe ich Ministerin Demir getroffen. Sie erzählte mir stolz von ihren Zielen. Dann habe ich ihr gesagt, dass wir nächstes Jahr vorstellen werden, bis 2030 in Richtung -50 % bis -55 % CO2-Ausstoß gehen. Sie schaute mich an und sagte: Ah.“