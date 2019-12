Technologie-Start-Ups sorgen in Flandern für über 7.000 Jobs

Aus der Analyse ist auch ersichtlich, dass Start-Ups ein auffallend nur städtisches Phänomen sind. Die meisten Start-Ups in Flandern finden sich in Gent mit 157 Unternehmen und in Antwerpen mit 131 Firmen. Brüssel bzw. die Region Brüssel-Hauptstadt führen hier mit 279 Start-Ups. In Sachen Arbeitsplatz-Schaffung sieht die Sache etwas anders aus, denn hier führt Gent mit 636 Beschäftigten vor Brüssel mit 513 Jobs. Antwerpen liegt hier etwas abgeschlagen mit „nur“ 291 Start-Up-Mitarbeitern auf dem 3. Rang.

Auffallend ist hier aber auch, dass die meisten Start-Up-Mitarbeiter Männer sind und zwar mit einem Anteil von 73 %. Allerdings stellten HIVA und Sirris fest, dass immer mehr Frauen in solchen Unternehmen tätig werden. Im Zeitraum 2016-2017 war die Zahl der Frauen in solchen Firmen im Vergleich mit den beiden Jahren davor um 4 % angestiegen. Die allermeisten Start-Up-Kollegen sind übrigens jünger als 30 Jahre alt.