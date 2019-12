Europa League: AA Gent als Gruppensieger weiter, Standard Lüttich ist ausgeschieden

Laurent Depoitre hatte die Genter „Buffalos“ vor eigenem Publikum mit einem Doppelschlag in der 7. und der 16. Spielminute mit 2:0 in Führung gebracht. Kurz nach der Pause sorgte Denys Miroshnichenko für den Anschlusstreffer für die Mannschaft aus der Ukraine. Der FC Oleksandrya schaffte es jedoch nicht mehr, das Spiel noch zu drehen. Gents Keeper Thomas Kaminski musste mehrmals einiges Leisten, um ein weiteres Tor der Gäste zu verhindern und gilt neben Depoitre zurecht als einer der Helden der Mannschaft.

Allerdings lieferte Gent in der zweiten Halbzeit im Allgemeinen keine gute Leistung ab. AA Gent tritt als Gruppensieger mit 12 Punkten in der nächsten Runde der Europa League an, streicht 1,5 Mio. Euro ein und kann mit einer günstigen Auslosung am Montag rechnen. In der Gruppe I wurde der VfL Wolfsburg Zweiter nach einem 1:0-Heimsieg gegen AS Saint-Etienne. Die Franzosen enden als Dritte und der FC Oleksandrya ist Gruppenletzter.