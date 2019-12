Johnson-Wahlsieg und Brexit: Reaktionen in Brüssel

Die Europäische Union müsse bei den Verhandlungen über die künftigen Beziehungen zum Vereinigten Königreich weiterhin "mit einer Stimme" sprechen und dabei die Interessen jedes Mitgliedstaats berücksichtigen, reagierte die belgische Premierministerin Sophie Wilmès am Freitag auf das britische Wahlergebnis und den bevorstehenden Austritt der Briten aus der Europäischen Union.

Die britischen Parlamentswahlen brachten der Konservativen Partei des Premierministers Boris Johnson eine absolute Mehrheit. Damit nähert sich der Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU am 31. Januar mit großen Schritten.

Doch Wilmès reagierte am Freitag, vor Beginn des zweiten Gipfeltages in Brüssel, wie die meisten Staats- und Regierungschefs, erleichtert über die damit verbundene Klarheit. Damit hat sich ein zweites Referendum zudem erledigt.

Wichtig sei jetzt zu sehen, was wir in Zukunft gemeinsam tun können und wie wir unseren Handel organisieren werden, sagte Wilmès (MR). Sie will ein "klares Mandat" für den europäischen Chefunterhändler Michel Barnier, mit London zu verhandeln. Europa muss weiterhin "mit einer Stimme" sprechen und dabei "die Interessen aller" berücksichtigen, so die geschäftsführende Premierministerin Belgiens, die auf die große Bedeutung der Handelsbeziehungen für Belgien mit dem Vereinigten Königreich hinwies.

Selbst wenn die Briten die EU am 31. Januar verlassen, bleibt das Land noch elf Monate lang Teil des europäischen Binnenmarktes und der Zollunion. Diese Übergangszeit kann verlängert werden, aber Johnson hat in der Kampagne darauf hingewiesen, dass er keine weiteren Verzögerungen will und innerhalb dieser kurzen Zeitspanne plant, eine Einigung zu erzielen. Ist das realistisch? "Wir haben nicht viel Zeit. Doch es ist, was es ist. Wir müssen mit den Karten arbeiten, die wir bekommen", kommentierte Wilmès (Foto).

