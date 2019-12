Thomas Cook-Pleite: Bis jetzt 2.000 belgische Urlauber entschädigt

Seit der Pleite des britischen Reisebüros Thomas Cook, die auch die belgischen Filialen in den Konkurs trieb, sind in Belgien etwa 2.000 Urlauber entschädigt worden. Dies teilte der belgische Garantiefonds für Reisende am Donnerstag mit. Der Konkurs des Reiseveranstalters betraf rund 83.000 Reisende in unserem Land.