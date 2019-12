Vaterschaftsklage von Delphine Boël: Die DNA von Ex-König Albert darf bekanntgegeben werden

Der Kassationshof in Brüssel hat die Vaterschaftsklage von Delphine Boël in eine neue Runde gebracht. Belgiens früherer Monarch, König Albert II. konnte juristisch nicht vermeiden, dass seine DNA in diesem Verfahren genutzt werden darf, sprich, dass sie an die Öffentlichkeit gelangt. Seit Jahren schon versucht Boël zu erreichen, offiziell zu erfahren, dass Ex-König Albert ihr leiblicher Vater ist.