Belgien liegt weit hinter seinen Zielen für erneuerbare Energien zurück

Auf europäischer Ebene wurde das Ziel von 32% erneuerbarer Energie am Gesamtenergieverbrauch für 2030 festgelegt. Für jeden Mitgliedstaat wurden keine konkreten Ziele festgelegt. Jedes Land muss jedoch im Rahmen seines Energieklimaplans Verpflichtungen eingehen, welchen Beitrag es leisten kann, damit die Europäische Union dieses 32%-Ziel erreichen kann. Die 'Governance-Verordnung' sieht einen Mechanismus vor, um sicherzustellen, dass "schwarze Schafe" vermieden werden und dass alle Mitgliedstaaten Anstrengungen zur Förderung erneuerbarer Energien unternehmen.

Wenn die Kommission nach der Analyse der nationalen Energieklimapläne (Entwürfe) im Jahr 2019 feststellen sollte, dass das europäische Ziel nicht erreicht wird, kann sie die Länder, die zu wenig dazu beitragen, zur Verantwortung ziehen. Um zu wissen, um welche Länder es sich handelt, sieht die 'Governance-Verordnung' eine Formel vor, die ein Minimum für jeden Mitgliedstaat festlegt. Für Belgien beträgt das Minimum bis 2030 25%, heißt es im Klimaplan 2030 der Region Brüssel-Hauptstadt.

Jede Region in Belgien legt seine eigenen Massnahmen und Ziele in einem Klimplan dar, die es in die Version des belgischen Energie-Klimaplans 2030 aufgenommen sehen will. Der belgische Klimaplan muss der EU bis Ende 2019 vorgelegt werden.

Aus dem Green Deal, der am Mittwoch von der Europäischen Kommission vorgestellt wurde, geht hervor, dass die Kommission bis 2021 plant, alle relevanten europäischen Rechtsvorschriften zu überprüfen und sie gegebenenfalls an die neuen Klimaziele (Europa soll bis 2050 klimaneutral werden) anzupassen, z.B. auch in den Bereichen Energieeffizienz und erneuerbare Energien.