Rousseau verspricht jedem Parteimitglied eine Stimme

Rousseau hatte bei seiner Wahl am 8. November versprochen, dass er der Gruppe einen ‘Elektroschock‘ verabreichen würde. Die Abgeordneten, die hofften, am Samstag eine detaillierte Vision von ihm zu hören, waren wohl enttäuscht. Rousseau will mit den Mitgliedern gemeinsam die „Funken sprühen“ lassen.

Und um das zu erreichen, werden die Mitglieder in Zukunft mehr zu tun haben. "Jedes Mitglied hat eine Stimme", ist das Credo von nun an. "Wen wir in Zukunft in den Senat schicken, oder wenn wir zu einem sensiblen Thema Stellung beziehen müssen, werden wir das nicht mehr in einem kleinen Besprechungsraum entscheiden. Das werdet Ihr alle mitentscheiden“ sagte Rousseau.

Weiter betonte er: „In den kommenden Jahren werden wir alle nur gemeinsam bestehen, oder gar nicht.“