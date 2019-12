Yummie: Erster flämischer Zombiefilm bald in den Kinos

Der allererste flämische Zombiefilm ging am Freitag, den 13. Februar, in Première im Bobbejaanland Animation Park. Der Spielfilm wurde im ehemaligen Maaseik-Krankenhaus in Limburg gedreht. Er erzählt die Geschichte eines jungen flämischen Paares, das nach Osteuropa geht, um sich in einer örtlichen Klinik plastisch operieren zu lassen. Rechnen Sie in jedem Fall mal mit vielen Tonnen Blut und ein paar Schreien.... "Yummy" kommt am kommenden Mittwoch in die Kinos.Sehen Sie hier einen kurzen Ausschnitt aus dem Film.