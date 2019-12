Belgischer Künstler Panamarenko unerwartet verstorben

Henri Van Herwegen wurde am 5. Februar 1940 in Antwerpen geboren. Er begann seine künstlerische Ausbildung 1955 an der Antwerpener Akademie der Bildenden Künste.

Seit dieser Zeit zeigte der junge Mann ein besonderes Interesse an der Wissenschaft. Zu Beginn seiner künstlerischen Laufbahn wurde Panamarenko vor allem von der Pop-Art beeinflusst. Diese Bewegung, die Mitte der 1950er Jahre in Großbritannien begann, stellt Traditionen in Frage und verwendet Alltagsgegenstände in der Kunst. Doch schon bald begann er, Arbeiten zu produzieren, die mit seiner Leidenschaft für die Luftfahrttechnik zusammenhängen.

1970 baute er den "Aeromodeller", eines seiner symbolischen Werke. Dieses Luftschiff besteht aus einer Korbkabine, die über 52 Nylonschnüre mit einem 27 Meter langen und 6 Meter großen PVC-Ballon verbunden ist. Das Gerät wird vom Künstler mit Hilfe mehrerer seiner Freunde auf rein handwerkliche Weise gebaut. Nach dem Besuch von Ausstellungen auf der ganzen Welt landete diese Arbeit schließlich im S.M.A.K., dem Museum für Moderne Kunst in Gent.

Die Realisierung des Aeromodellers ist der Ausgangspunkt für Panamarenkos Bau von mehreren imaginären Fahrzeugen.

In den 1970er Jahren interessierte er sich für den Insektenflug und versuchte, das Flattern der Flügel mechanisch zu reproduzieren. Seine Werke tragen den Titel "Meganeudon", eine Art Riesenlibelle mit einer Spannweite von 1,5 Metern, aber auch "Dragon Fly Prop" oder "Short Wing Span".

In der Folge entwickelte er neue und verbesserte Versionen dieser "Maschinen" weiter, die eine Mischung aus Industriedesign, Wissenschaft und Fantasie sind.

Panamarenko unterscheidet sich von anderen Künstlern durch seine Suche nach technischen Lösungen, die zur Realisierung seiner Flugbesessenheit notwendig sind, aber auch von Wissenschaftlern, indem er sich nicht nur um die Effizienz des fertigen Produkts kümmerte. Sich die Frage nach der ordnungsgemäßen Funktion seiner Konstruktionen zu stellen, ist daher wenig sinnvoll.

Die Retrospektive seiner Arbeit, die 2005 zu seinem 65. Geburtstag in den Königlichen Museen der Schönen Künste Belgiens (MRBAB) organisiert wurde, zog 72.000 Besucher an. Bei dieser Gelegenheit kündigte er seine Absicht an, in den Ruhestand zu treten, weil er glaubte, dass er genügend Werke produziert habe und nicht mehr wusste, wo er sie aufbewahren sollte.

2010 erhielt er die Ehrendoktorwürde der Universität Hasselt und 2014 die der Universität Mons (UMons).

Panamarenko war wahrscheinlich einer der prominentesten zeitgenössischen Künstler, der den Einfluss der Luftfahrt auf die Kunst am besten verkörperte.