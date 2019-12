De Wever spricht offen über  "Absprachen" mit CD&V und Open VLD, die die Bildung der föderalen Regierung betreffen

Noch ist unklar, ob die größten Parteien in jeder Region (die nationalistische N-VA in Flandern, die sozialdemokratische PS in Wallonien) in einer sogenannten "lila-gelben" Koalition gemeinsam regieren können. Auch eine "lila-grüne" Koalition ohne der N-VA, aber mit den Grünen wäre eine Option. Der König erwartet von den Informatoren Joachim Coens (von den flämischen Christdemokraten CD&V) und Georges-Louis Bouchez (von den französischsprachigen Liberalen, MR), dass sie herausfinden, welche Regierungen möglich sind. Sie werden dem König am kommenden Freitag Bericht erstatten.