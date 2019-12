In Belgien fahren die Züge nach neuen Fahrplänen

In Flandern wirken sich vor allem die Renovierungsarbeiten auf den Schienen in Mechelen aus. So werden beispielsweise die meisten IC-Züge zwischen Brüssel-Midi und Antwerpen-Central nicht mehr in Vilvoorde halten. Es werden dort zwei IC-Züge nach Brüssel statt drei und ein IC-Zug nach Antwerpen halten.

Zudem werden die S5-Züge zwischen Mechelen und Halle/Edingen umgeleitet und halten nicht mehr in Weerde. Die Abfahrtszeiten der S1-Züge Nivelles - Antwerpen Central ändern sich zwischen Mechelen und Antwerpen Central.

Im Süden des Landes wird es Anpassungen zwischen Tournai und Lille sowie zwischen Ciney und Libramont geben.

Weitere Änderungen werden im nächsten Jahr erwartet. Die NMBS arbeitet an einem völlig neuen Verkehrsplan, der Ende 2020 in Kraft treten soll.