Sterneköche hören auf oder entscheiden sich für ein anderes Konzept: Was ist mit der Gastronomie los?

In einigen Sterne-Restaurants zahlen die Leute schnell ein paar hundert Euro für ein Abendessen, aber gleichzeitig seufzt mancher Koch, "dass man damit nicht reich wird". Häufig werden die Arbeitskosten erwähnt, die sich in einem arbeitsintensiven Sektor wie dem Gastronomiegewerbe noch stärker bemerkbar machen. Bart Desmidt (Bartholomeus): "Die Arbeitskosten sind in unserem Land natürlich hoch, das weiß jeder, aber bei Bartholomeus haben wir es immer finanziell geschafft, weil wir stets fast voll waren.“

Das gleiche ist von Peter Goossens zu hören: "Die Arbeitskosten bleiben ein Problem, aber auch im Hof van Cleve gelingt das, obwohl ich 25 Mitarbeiter beschäftige." Joachim Boudens schließt sich Goossens an, allerdings mit einer Nuance: "Herzog Jan hat immer gut funktioniert, aber wir haben uns oft gefragt, ob sich unsere Art von Restaurant weiterhin rentiert. Als wir unser Bistro Less eröffneten, stellte sich heraus, dass viele Geschäftsleute dorthin gingen, die nicht in unser Sternerestaurant Hertog Jan kamen."

Für die absolute Spitze spielt der finanzielle Aspekt keine große Rolle. Doch könnte der Geschäftsmann, der in ein Bistro geht, ein Hinweis sein? Sind die Menschen es leid, Stunden in einem steifen Sterne-Etablissement zu sitzen, und ziehen sie es vor, in ein informelles Bistro zu gehen, wo man gut essen kann? Bruno Vanspauwen meint, dass dies sicherlich eine Rolle spiele: "Ja, aber gleichzeitig ist das nicht neu. Das geht schon seit Jahrzehnten so. Was ich am meisten höre, ist, dass die Menschen das ganze Ritual, zwei bis drei Stunden am Tisch zu sitzen, leid sind. Sie essen zu viel und verlassen den Tisch mit einem überlasteten Magen."