75 Jahre Ardennenoffensive: Ergreifende Rede von Bundespräsident Steinmeier

Im Rahmen der Gedenkfeierlichkeiten zum 75. Jahrestag des Beginns der Ardennenoffensive in Bastogne richtete Deutschlands Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (Foto) am Montag ergreifende Worte an die Belgier. Steinmeier ist der erste deutsche Bundespräsident, der zu einer solchen Gedenkfeier eingeladen wurde, wofür er sich ausdrücklich bedankte. Steinmeier richtete sich nicht nur an die Belgier, sondern auch an Luxemburg und an die anderen Länder, die im Rahmen der damaligen Kampfhandlungen bei den Alliierten gegen die Deutschen hier gekämpft hatten. Steinmeier hielt seine Rede in Englisch, richtete aber auch einige Worte an die belgische Bevölkerung in Niederländisch und in Französisch. Sehen sie hier die vollständige Ansprache des deutschen Bundespräsidenten am Mahnmal für die Ardennenoffensive in Bastogne.