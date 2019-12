Klimaabkommen von Madrid: "Belgien hängt am Ende des europäischen Pelotons"

Die vier Umweltminister in Belgien sind Zuhal Demit (N-VA) für Flandern, Philippe Henry (Ecolo) für die Wallonie, Alain Maron (Ecolo) für die Region Brüssel-Hauptstadt und Marie-Christine Marghem (MR) für die belgische Bundesregierung. Brüssel und Wallonien sind der Ansicht, dass sich Flandern wie ein „Freibeuter“ verhält und auch von Seiten der geschäftsführenden Bundesregierung kommt die Kritik, dass „Flandern erwartet, dass wir die Probleme lösen.“ Flandern will sich nicht so recht dafür engagieren, den Ausstoß von Schadstoffen in die Atmosphäre bis 2030 um 35 % zu verringern, wie die Europäische Union fordert. Hier ist von einer Verringerung um 32,6 % die Rede.

Wie Flandern die Vorgabe des Abkommens von Madrid umsetzen will, bis 2050 klimaneutral zu sein, ist hier die Frage. Die Brüsseler Region will bis 2030 40 % weniger Treibhausgase und andere Schadstoffe weniger ausstoßen und die Wallonie will bis dahin den Ausstoß sogar um 55 % verringern. Bundesumweltministerin Marie-Christine Marghem (MR) reagierte nach dem Gipfel von Madrid auf das Abkommen: „COP25 war wirklich schwierig und der Weg zum Abkommen von Paris ist noch kompliziert, doch wir verdoppeln unsere Anstrengungen auf belgischer Ebene, um zu einem nationalen Energie- und Klimaplan zu kommen.“