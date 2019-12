Standard Lüttich und der RSC Anderlecht trennen sich mit einem 1:1-Unentschieden

Die belgischen Mannschaften, die noch in einem europäischen Fußballwettbewerb vertreten sind, sind AA Gent und Club Brügge. Bei der Auslosung für die Gegner im 16tel-Finale in der Europa League muss AA Gent als Gruppensieger gegen AS Rom antreten und Club Brügge wird gegen Manchester United spielen. Die Hinspiele werden am 20. Februar ausgetragen, die Rückspiele finden am 27. Februar statt.