Neue europäische Regeln zur Festlegung grüner Investitionen: "Qualitätssiegel für Finanzakteure“

Die Verhandlungsführer des Europäischen Parlaments gaben am Montagabend grünes Licht für die zwischen den Mitgliedstaaten erzielte Einigung über die künftige europäische Taxonomie. Sie soll es ermöglichen, die Wirtschaftstätigkeiten in rein "grüne", "Übergangs-" oder "den ökologischen Übergang möglich machende" Aktivitäten einzuteilen und so den Weg für eine umweltfreundlichere Finanzierung und Besteuerung in Europa ebnen. "Dies wird ein Qualitätssiegel sein für Finanzakteure, die von sich sagen, dass sie 'grüne' Produkte verkaufen", betonte der belgische Europa-Abgeordnete Philippe Lamberts an diesem Dienstag.