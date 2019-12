100 Drummers drumming! Toller Start für die "Wärmste Woche"

Am frühen Mittwochmorgen ist in Kortrijk in der Provinz Westflandern der Startschuss für die diesjährige „Wärmste Woche“ gegeben worden. Dieser Spendenmarathon für insgesamt rund 2.000 „Gute Zwecke“ in ganz Flandern wurde einmal mehr vom VRT-Rock- und Popsender Studio Brüssel (kurz StuBru) initiiert. Gleich beim Startsignal, das Kortrijks Bürgermeister Vincent Van Quickenborne geben durfte, gab es den ersten Aha-Effekt! 100 Schlagzeugerinnen und Schlagzeuger drummten über 10 Minuten lang zu einem Medley u.a. aus „We will rock you!“, „Smoke on the water“ und „Let’s dance“…