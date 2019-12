Bozar in Brüssel zeigt Keith Haring, eine Ikone der 1980er Jahre

Keith Haring hat einmal gesagt, dass die Menschen ein Recht auf Kunst haben. Kunst sei für jedermann da. Sein Werk unterstreicht diese Ansicht, diesen Anspruch auch an sich selbst. Seinerzeit war die US-Metropole New York seine Spielstätte in der er überall sichtbar war (und teilweise auch noch ist).

Neben seiner künstlerischen Arbeit - Haring arbeitete schnell und scharf, wusste stets mit raschen Strichen das zu malen oder zu zeichnen, was ihn gerade bewegte - war er auch politisch aktiv. Nicht etwa in Parteien oder auf reiner politischer Ebene, sondern auf gesellschaftlicher Ebene. Keith Haring kämpfte für die Rechte von ethnischen Minderheiten, für sexuelle Freiheiten, gegen Ausgrenzung, gegen Armut, gegen brutale und zerstörerische Drogen, wie Crack. Er malte für und in Waisenhäusern und anderen sozialen und karitativen Einrichtungen, kümmerte sich um Kinder und Jugendliche, denen die Gesellschaft keine Chancen gab. Als er die Diagnose Aids bekam, richtete sich sein Aktionismus in Richtung dieser Krankheit. Keith Haring war als Künstler rasch beliebt, hatte damit kommerziellen Erfolg und wusste sich zu verkaufen. Mit diesem Geld gründete er eine Aids-Stiftung, die seinen Namen trägt. Auch dem trägt die Bozar-Ausstellung in Brüssel Rechnung.

