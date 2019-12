Die flämischen Fischer dürfen mehr Seezunge aber weniger Kabeljau fangen

Kurz vor dem Jahreswechsel hat der Rat der Europäischen Union für Landwirtschaft und Fischerei die Fangquoten angepasst. Für die flämischen Fischer stehen nur wenige Veränderungen an. Bei Fischarten, die in Flandern wichtig sind, bleibt in etwa alles gleich. Beim Kabeljau allerdings werden die Fangquoten signifikant gesenkt.