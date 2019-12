Einsparungen beim Selbstmordtelefon? Minister Beke rudert zurück

Dass Wohlfahrtsminister Beke von den flämischen Christdemokraten CD&V auch hier sparen wollte, stieß auf enorme Kritik. Noch am Montag teilte er per Twitter mit, dass er für diese Einrichtung eine Lösung gefunden habe und dass die Kürzungen der Funktionszuschüsse dort nicht notwendig seien.

Beke ließ wissen, dass „die vorige Regierung beschlossen hat, um Bereich Gesundheitsprävention noch im laufenden Jahr zusätzliche Impfstoffe einzukaufen. Hierdurch werden extra Mittel im nächsten Jahr frei.“

Für alle andere von den Sparmaßnahmen betroffenen Bereiche im präventiven Gesundheitssektor werde sich aber nichts verändern, so Beke am Dienstag. Doch in den kommenden Jahren würden für diesen Bereich weitere 10 Mio. € freigemacht.