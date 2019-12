Bald nur noch 200 Soldaten im Straßenbild Belgiens?

Armee und Regierung besprechen derzeit einen Plan, nach dem die Zahl der Soldaten, die zur allgemeinen Sicherheit im Straßenbild patrouillieren, auf permanent 200 Mann reduziert werden soll. Die Soldaten gehören seit 2015 zum Straßenbild in Belgien und werden in erster Linie an sensiblen und neuralgischen Orten eingesetzt.