Brüsseler Gericht zieht die Nationalität von zwei IS-Frauen ein

Ein Richter in Brüssel hat drei Frauen, die zur islamistischen Terrororganisation IS gehören, in Abwesenheit die belgische Staatsanwaltschaft entzogen. Zudem wurden die Frauen zu 5 Jahren Haft und zur Zahlung einer Geldbuße von 8.000 € verurteilt. Die drei Verurteilten hatten sich vor sechs Jahren in Syrien der Terrorgruppe angeschlossen, der ihre Ehemänner oder Lebensgefährten bereits angehörten.