Restaurierung des "Lamm Gottes" nach drei Jahren abgeschlossen

Jetzt werden die Ergebnisse dieser umfassenden Restaurierung bis ins Detail fotografiert, um danach auf der Internetseite „Closer to Van Eyck“ gezeigt zu werden. Mitte Januar wird der Flügelaltar wieder zurück an seinen angestammten Platz in der St.-Bavo-Kathedrale in Gent kehren, just zum Start des Van Eyck-Jahres 2020, dass hier umfassend begangen wird.

Die Kirchenfabrik der St.-Bavo-Kathedrale muss jetzt noch etwas Geld auftreiben, um die verbleibenden sieben Flügel-Rückseiten zu restaurieren, von denen jetzt schon bekannt ist, dass sie ebenfalls schwer übermalt wurden. Da die bisher zur Verfügung stehenden Gelder aufgebraucht sind, muss ein weiterer Zuschussantrag an die flämische Landesregierung gerichtet werden. Nach dem Van Eyck-Jahr, also 2021, soll diese dritte Phase, bei der die sieben übrigbleibenden Außenflügel des Retabels unter die Fittiche der Kunstrestauratoren genommen werden sollen, beginnen. Ab 2024, wenn alles gut geht, ist dann das gesamte erhaltene und bekannte Werk in seiner originalen Vollständigkeit zu bewundern…