Flämisches Expertisezentrum für Kindesmisshandlung protestiert gegen die Einsparungen von Minister Beke

Flandern betreibt ein Vertrauenszentrum in jeder Provinz und in Brüssel. Daneben wurden auch Antennen in Mechelen und Turnhout errichtet. Dort können betroffene Helfer und Bürger Fälle von Kindesmisshandlung melden und Unterstützung finden. Jede Woche werden 130 Kinder (Einzelfälle) angemeldet. Das sind 26 Kinder pro Tag.

Das Expertisezentrum bedauert, dass Kindesmisshandlung unterschätzt wird und es infolge der Einsparungen bis zu zwei Mitarbeiter weniger einsetzen kann: „Dabei sind 26 Kinder pro Tag nur die Spitze des Eisbergs“, sagt Erik Van Dooren, Vorsitzender: „Weniger Mittel heißt, dass wir noch weniger tun können. (…) Es geht hier nicht um die Stellen und Mitarbeiter, sondern um die Kinder, die wir nicht erreichen und die unsere Hilfe brauchen.“