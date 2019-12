In nur anderthalb Jahren stirbt der vierte Koala in Pairi Daiza: Koala-Retrovirus als Ursache?

Pairi Daiza zufolge besteht kein Zusammenhang zwischen dem Verenden der vier Koalas. "Die Tiere haben sich mit absoluter Sicherheit nicht gegenseitig angesteckt, da sie mit dem Retrovirus geboten werden. Wenn der Erreger nicht ausbricht, führen die Tiere ein ganz normales Leben."

Der Tiergarten hat zurzeit noch einen einzigen Koala in seinem Bestand. Zwei neue Koalas sind aber bereits in Australien bestellt worden, teilte der Sprecher des Tiergartens, Mathieu Goedefroy, mit.

"Manche Wissenschaftler stellen sich die Frage, ob Koalas in der freien Wildbahn noch überleben können. Zuchtprogramme und Lebensräume in den Tiergärten sind heute wichtiger denn je", so Goedefroy: "Binnen 200 Jahren ist die Koalabevölkerung von 2 Millionen Tiere auf 80.000 geschrumpft."