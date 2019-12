Seit Montag sind die russischen Kunstsammler Igor und Olga Toporovski in Untersuchungshaft. Sie stehen im Verdacht der Hehlerei mit Kunstgegenständen und der Geldwäsche. Das Paar war Ende 2017 in die Schlagzeilen geraten, als sie dem Genter Museum für Schöne Künste 24 russische Gemälde aus ihrer Privatsammlung bereitgestellt hatten. Kurz nach der Eröffnung der Ausstellung waren Zweifel an der Echtheit der Bilder entstanden.