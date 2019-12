Pfefferspray-Attacke bei Konzert von Dimitri Vegas & Like Mike

Für den zweiten Auftritt von Dimitri Vegas & Like Mike hat die Polizei extra Beamte im Einsatz, die in der Konzerthalle selbst schnell eingreifen werden. "Bei Großveranstaltungen im Sportpaleis oder in der Lotto Arena ist immer Polizei vor Ort, u. a. um den Verkehr zu regeln oder Falschparker zu belangen", so Willem Migom von der Antwerpener Polizei. Aber auch im Sportpaleis selbst wird die Polizeianwesenheit verstärkt.