Wohnte der meistgesuchte Niederländer zeitweise in einem Brüsseler Luxusappartement?

Den Ermittlungen zufolge soll der mutmaßliche Drogenboss nicht die ganze Zeit in Dubai verbracht haben. Die Ermittler haben einen 45-jährigen Komplizen verhaftet, der von 2015 bis 2018 eine Wohnung in Brüssel gemietet haben soll. „Wie oft und wie lange Ridouan Taghi sich in Brüssel aufgehalten hat, wissen wir nicht. Aber wir haben keine Anweisungen, dass die Wohnung leer gestanden hat. Wir gehen also davon aus, dass Taghi in Brüssel gewesen ist“, sagte Wim de Bruin von der Generalstaatsanwaltschaft in den Niederlanden.