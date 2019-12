Radprofi Remco Evenepoel ist Sportler und Turnerin Nina Derwael Sportlerin des Jahres

Gestern Abend wurden in Schelle, in der Provinz Antwerpen, die prestigeträchtigsten Sporttrophäen unseres Landes verliehen, die des Sportlers des Jahres. Und es waren sehr junge Sportler, die die Titel gewonnen haben. Beide wurden im Jahr 2000 geboren und sind also erst gerade volljährig geworden, aber das macht nichts. Beide brachten im vergangenen Jahr großartige Leistungen.