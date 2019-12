Bei einem schweren Verkehrsunfall in Ichtegem in der Nähe von Torhout in der Provinz Westflandern kam eine 20-jährige junge Frau ums Leben. Sie saß auf dem Rücksitz eines Autos mit 4 Insassen. Der Fahrer - ein 23-jähriger Mann - fuhr gegen die Fassade eines Hauses. Das Auto überschlug sich danach mehrmals. Der Fahrer hatte zu viel getrunken.