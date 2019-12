VRT-Politikexperte Marc Van de Looverbosch: “Lage ist ernst. Notregierung ist Option”

Van de Looverbosch beschreibt die aktuelle Situation als "ernst und hoffnungslos". "Es ist eine Art Schattenspiel im Gange. Wenn Sie wissen wollen, was hinter den Kulissen passiert, müssen Sie etwa 5 Jahre warten. Dann werden die Beteiligten hoffentlich die Wahrheit über die aktuelle Situation erzählen wollen. Die Herausforderung für die Politikjournalisten besteht nun darin, den Nebel zur Seite zu schieben und herauszufinden: Was ist los? Joachim Coens und Georges-Louis Bouchez müssen versuchen, den Zeitraum bis zum Jahresende zu überbrücken. Die wirkliche Arbeit wird erst im Januar wieder aufgenommen."

Laut Van de Looverbosch sind Neuwahlen keine gute Lösung, um aus der gegenwärtigen Sackgasse herauszukommen. "Nach Neuwahlen wird es nicht einfacher, im Gegenteil", meint er.

Van de Looverbosch spricht sich derzeit am stärksten für eine Not- oder Übergangsregierung aus, die die dringenden Probleme in den Griff bekommt. "In dieser Zeit des sozioökonomischen Drucks und Brexits, könnte das eine Regierung mit einem verkürzten Programm sein. So können sie weiterarbeiten und versuchen, eine richtige Regierung zu bilden."