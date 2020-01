Flämische Tennisspielerin Kim Clijsters plant im März Comeback in Mexiko

Clijsters plant, ihre dritte Karriere in Monterrey, Mexiko, zu starten, nachdem sie 2007 eine erste Pause machte und 2009 nach der Geburt ihres ersten Kindes Jada den Wettbewerb wieder aufnahm. Das Abierto GNP Seguros ist ein internationales Hartplatzturnier der WTA, das 2009 ins Leben gerufen wurde.

Clijsters plant dann eine Reise in die Vereinigten Staaten, um am prestigeträchtigen Indian Wells Premier Mandatory-Turnier, der zweiten Stufe nach den großen Turnieren, teilzunehmen. Clijsters hat zweimal in Kalifornien gewonnen, 2003 und 2005, jeweils gegen Lindsay Davenport im Finale. Im Jahr 2001 wurde sie im Finale von Serena Williams geschlagen. Sie hat dort auch einen Doppelsieg errungen, 2003 an der Seite der Japanerin Ai Sugiyama.

Auch in den Vereinigten Staaten kündigte sie ihre Teilnahme am Charleston-Turnier, einem WTA-Premier-Event, an. Clijsters hat noch nie in Monterrey oder Charleston gespielt.