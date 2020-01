Hacker stehlen private Daten aus einer Polizeihochschule in Ostflandern

Die Staatsanwaltschaft von Ostflandern hat nach dem Hacking der Polizeiakademie in dieser Provinz Ermittlungen eingeleitet. Den Hackern gelang es, in die Website der Schule einzubrechen und mehr als hundert Adressen, Handynummern und Bankkonten von Richtern und leitenden Polizeibeamten, die dort unterrichten, zu stehlen. Die Tageszeitungen Het Nieuwsblad und De Standaard berichteten am Montag darüber.