Neues Wachstum für den Hafen Antwerpen trotz US-Stahlsteuern

Das Wachstum von 1,3 % ist zwar geringer als in den Vorjahren, aber es bleibt das siebte Jahr in Folge mit steigenden Zahlen für den Hafen Antwerpen. Bis 2018 verzeichnete die Hafengesellschaft ein Wachstum von 5,2 %, nach 4,4 % im Jahr 2017 und 2,7 % im Jahr 2016. Die Umschläge stiegen jedoch von 235,2 Millionen Tonnen im Jahr 2018 auf 238 Millionen Tonnen in diesem Jahr.

Der Zuwachs ist vor allem auf den Umschlag von Containern (+6,2 % in Anzahl Tonnen) und Trockenschüttgut (+3,4 %) zurückzuführen. Laut der Hafenrätin Annick De Ridder (Foto) ist der Containerverkehr "der Wachstumsmotor des Hafens". Einzelhandelsprodukte (-13%) und Flüssiggut (-4,4%) hatten dagegen ein schwieriges Jahr in Antwerpen.

"Die Zahlen sind umso besser angesichts der schwierigen geopolitischen Umstände", glaubt d Annick De Ridder und sie verweist insbesondere auf die "Zölle auf ausländischen Stahl, die vom US-Präsidenten Donald Trump eingeführt wurden, der bevorstehende Brexit und die Anti-Dumping-Richtlinie der Europäischen Union".

Die US-Importsteuern machen sich vor allem beim Transport von Stahl über den Hafen von Antwerpen bemerkbar. Das Segment der nicht im Container verschifften Güter, zu denen auch Stahl gehört, ging um 13% zurück.