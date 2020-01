Ab dem 1. Juli ist es nicht mehr möglich, in De Lijn-Fahrzeugen bar zu bezahlen

Die Nachricht liegt schon seit einiger Zeit in der Luft, aber jetzt steht das Datum fest: Ab dem 1. Juli 2020 können die Fahrgäste in den Bussen und Straßenbahnen der flämischen Nahverkehrsgesellschaft De Lijn nicht mehr bar bezahlen. Die flämische Mobilitätsministerin Lydia Peeters (Open VLD) kündigte dies am Dienstag an.