Die Weihnachtsansprache von König Philippe zusammengefasst

Daneben verweist der König auch auf andere Probleme in unserer Gesellschaft: Ungerechtigkeit, Armut, Ausgrenzung und auch Gewalt in ihren unterschiedlichsten Formen. Er würdigt in diesem Zusammenhang auch das Engagement all derjenigen, die sich in diesen Bereichen einsetzen. Ferner erinnert der König an die Feier zum 18. Geburtstag seiner Tochter, Prinzessin Elisabeth; da habe man klarsichtige junge Menschen erlebt, die bereit sind, sich voll zu engagieren.

Insgesamt brauchen wir eine konstruktive Grundeinstellung, sagt König Philippe. Und dann wird es dann doch noch einen Moment lang politisch: