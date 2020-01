Weihnachtsbescherung für Belgiens Soldaten, die während Feiertagen im Einsatz sind

Der Oberbefehlshaber der belgischen Streitkräfte, Marc Compernol, und Verteidigungsminister Philippe Goffin haben heute Morgen Weihnachtsgeschenke an Soldaten verteilt, die während der Feiertage arbeiten müssen. Sie patrouillieren noch immer in Brüssel und an vielen anderen Orten in Belgien. Im Moment sind etwa 420 Soldaten im Inland im Dauereinsatz, aber sowohl der Minister als auch die Armeespitze wollen, dass diese Zahl gesenkt wird.